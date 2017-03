EUA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu hoje ao Congresso para investigar eventuais escutas de que tenha sido alvo, por ordem do seu antecessor, Barack Obama, antes das eleições.

O Presidente, Donald Trump, "solicita que, no âmbito das suas investigações sobre as atividades relacionadas com a Rússia, as comissões sobre os serviços secretos do Congresso exerçam a sua autoridade de supervisão para determinar se o poder executivo excedeu, em 2016, os seus poderes de investigação", afirma em comunicado Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca.

No sábado, o porta-voz do antigo Presidente norte-americano afirmou que Barack Obama nunca ordenou a vigilância de qualquer cidadão norte-americano e desmentiu as acusações de Donald Trump.