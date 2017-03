Vila Nova de Gaia

Um derramamento de óleos foi registado este fim de semana junto na Praia da Granja, em Vila Nova de Gaia, Porto, e suspeita-se que a origem seja de uma oficina com depósitos de óleos em Gaia, disse fonte oficial.

Fontes da GNR e dos Bombeiros de Gaia confirmaram hoje à Lusa que há cerca de 24 horas que se regista derrame de alegados óleos na ribeira da Praia da Granja e no mar daquela praia do concelho de Vila Nova de Gaia.

"Hoje de manhã ainda se notavam alguns focos de poluição [na ribeira], mas comparativamente com sábado está mais diluído, adiantou à agência Lusa o chefe das relações públicas do Comando da GNR do Porto e responsável pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Comando da GNR do Porto.