Actualidade

A dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos e a JS consideram que o PS tem agora condições políticas internas reforçadas para apresentar no parlamento iniciativas sobre eutanásia, regulamentação da prostituição e legalização de drogas leves.

Estas posições foram transmitidas hoje à agência Lusa por Maria Antónia Almeida Santos e pelo líder da Juventude Socialista (JS), Ivan Gonçalves, depois de a Comissão Nacional do PS, em reunião realizada no sábado, no Porto, ter aprovado um conjunto de moções setoriais em defesa da possibilidade de recurso à morte assistida, bem como a favor da regulamentação da prostituição e da regulação e legalização das drogas leves.

"A moção 'Eutanásia - um debate sobre a vida', do qual sou subscritora, foi aprovada em Comissão Nacional do PS por esmagadora maioria e provou-se ainda que o partido não estava assim tão alheado deste debate. Mesmo havendo liberdade de voto dentro do Grupo Parlamentar do PS, temos agora novas condições políticas internas para avançar", declarou Maria Antónia Almeida Santos, que faz parte da Comissão Permanente deste partido.