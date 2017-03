Actualidade

A SAD do Benfica anunciou hoje um resultado líquido consolidado positivo de 2,6 milhões de euros no primeiro semestre da presente época desportiva, verba que ainda não inclui a venda dos futebolistas Gonçalo Guedes e Hélder Costa.

"De realçar que este resultado não inclui as alienações dos direitos dos atletas Gonçalo Guedes (Paris Saint-Germain) e Hélder Costa (Wolverhampton), que ascenderam a um montante global de 45 milhões de euros e que irão representar um impacto positivo próximo dos 38,9 milhões de euros no resultado do próximo semestre", refere o Benfica no relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o documento, o resultado operacional sem direitos de atletas "supera os 18,1 milhões de euros", o que representa "o melhor desempenho de sempre em períodos homólogos, alicerçado no crescimento das receitas operacionais e na entrada em vigor do novo contrato de exploração dos direitos de televisão", com a NOS.