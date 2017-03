Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje que o governador do Banco de Portugal (BdP) "não tem condições" para exercer as funções e que esta instituição não pode ser "uma sucursal do Banco Central Europeu".

"Há aí um facto que alguns descobriram agora e que o PCP afirmou desde há muito. O atual governador do BdP [Carlos Costa] não tem condições para exercer as funções", considerou o líder comunista, em Moura (Beja), no almoço comemorativo no Alentejo do 96.º aniversário do partido.

Perante mais de mil militantes e simpatizantes do PCP, segundo a organização, Jerónimo de Sousa argumentou que o partido "tinha razão quando se opôs à recondução" de Carlos Costa como governador do BdP "pelo anterior governo PSD/CDS".