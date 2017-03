Actualidade

O Benfica anunciou as renovações com o argentino Lisandro Lopez e o sueco Victor Lindelöf, no relatório e contas do primeiro semestre da presente época futebolística, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Em termos de política de renovações, a Benfica SAD optou por prolongar o vínculo laboral com o atleta Lisandro López por mais três épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2021 e, já no final do semestre", é referido no documento.

Quanto a Lindelöf, que chegou a ser apontado como 'alvo' do Manchester United na reabertura do mercado, o Benfica prolongou contrato com o sueco "até ao final de época 2020/2021".