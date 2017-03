Actualidade

O Marítimo aproximou-se hoje dos lugares europeus da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Vitória de Setúbal por 1-0, em encontro da 24.ª jornada da prova.

Um golo do médio brasileiro Fransérgio, aos 21 minutos, foi suficiente para os insulares somarem a 10.ª vitória na competição e sétima em casa, em 12 jogos.

Na classificação, o Marítimo, sexto classificado, passou a somar 37 pontos, contra 39 do Vitória de Guimarães, quinto, que se desloca hoje ao reduto do Sporting, enquanto os sadinos caíram para o nono posto, com 30.