O ouro de Nelson Évora no triplo fechou de maneira excelente a participação de Portugal nos Europeus de atletismo de pista coberta de Belgrado, confirmando uma das melhores prestações coletivas lusas de sempre.

Dez atletas portugueses, apenas, estiveram em Belgrado, mas a maioria superou-se e houve medalhas, um recorde nacional e vários máximos pessoais, para um balanço de sinal fortemente positivo.

Com uma medalha de ouro e uma de prata, ambas no triplo, respetivamente para Nelson Évora e Patrícia Mamona, Portugal reparte o sétimo lugar no quadro de medalhas com a França.