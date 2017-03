Actualidade

O Belenenses recebeu e bateu hoje o Desportivo de Chaves por 2-1, graças a mais uma atuação decisiva do avançado brasileiro Maurides, em encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Pedro Tiba adiantou os forasteiros, aos 45 minutos, num remate feliz, mas, na segunda metade, Maurides, que na ronda anterior 'bisara' em Arouca, restabeleceu a igualdade, aos 71, e fez a assistência para o golo de Tiago Caeiro, aos 90+1.

Com este resultado, o Belenenses passou a somar 32 juntos, juntando-se aos flavienses no sétimo lugar, provisoriamente a sete do Vitória de Guimarães, quinto colocado.