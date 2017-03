Actualidade

O Sporting e o Vitória de Guimarães empataram hoje a um golo no Estádio José Alvalade, em encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, repetindo a igualdade da primeira volta, no Minho (3-3).

Os 'leões' adiantaram-se no marcador aos 35 minutos, pelo argentino Alan Ruiz, mas, na segunda parte, aos 76, o maliano Marega restabeleceu a igualdade, apontando o seu primeiro golo desde 30 de outubro.

Com este resultado, o Sporting manteve-se no terceiro posto, com 48 pontos, a 11 do FC Porto, segundo, e 12 do líder Benfica, enquanto os minhotos permanecem em quinto, com 40, a dois do Sporting de Braga, terceiro.