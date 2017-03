Actualidade

Uma fotografia de uma terapia inovadora para combater o cancro desenvolvida pelo português João Conde foi uma das vencedoras da edição deste ano dos prémios Wellcome Image, que distinguem imagens científicas e que foram divulgados hoje.

A fotografia, cuja autoria é partilhada com Nuria Oliva e Natalie Artzi, foi obtida durante um período de dois anos em que João Conde, atualmente a trabalhar na universidade Queen Mary, em Londres, esteve no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos.

"A imagem mostra uma estrutura de gel, em que se vê uma estrutura parecida com um favo de mel. O gel tem embebidas uma série de moléculas terapêuticas, neste caso 'microRNA', que são umas sequências genéticas que alteram a expressão de alguns genes envolvidos em cancro. Esse gel adere muito facilmente ao tecido tumoral e liberta de forma controlada uma dose muito mais elevada (de terapia) para as células tumorais, de forma a poder inibir o seu crescimento e a sua multiplicação", disse João Conde à agência Lusa em Londres.