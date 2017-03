Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou que três dos quatro mísseis que a Coreia do Norte lançou hoje caíram em águas controladas pelo Japão.

"A Coreia do Norte lançou hoje quatro mísseis balísticos quase em simultâneo. Os mísseis voaram cerca de 1.000 quilómetros. Três deles caíram na Zona Económica Exclusiva do nosso país", disse o primeiro-ministro japonês no parlamento.

Os lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte surgem dias depois de os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem iniciado exercícios militares que Pyongyang vê como um ensaio de invasão.