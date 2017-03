Actualidade

A canção "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral e composta por Luísa Sobral, venceu hoje o Festival da Canção e vai representar Portugal no Festival da Eurovisão da Canção, em maio, na Ucrânia.

Oito canções disputaram hoje a final do Festival da Canção, num espetáculo que decorreu no Coliseu de Lisboa e foi transmitido pela RTP, a televisão pública portuguesa, que comemora 60 anos.

Além da canção vencedora, que reuniu o maior número de votos do público e do júri regional, entre as finalistas estavam "Gente Bestial" (Jorge Benvinda), "Don't walk away" (Pedro Gonçalves), "Eu nunca me fui embora" (Lena d'Água), "Poema a dois" (Fernando Daniel), "Primavera" (Celina da Piedade), "O que eu vi nos meus sonhos" (Deolinda Kinzimba) e "Nova Glória" (Viva la Diva).