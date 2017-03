Actualidade

O diretor do FBI solicitou sem sucesso no fim de semana ao Departamento de Justiça que desmentisse publicamente as acusações de Trump de que Obama tinha mandado gravar as suas comunicações em 2016, informou hoje a imprensa norte-americana.

A informação foi revelada pelo jornal New York Times, e confirmada posteriormente por outros órgãos de comunicação, que citaram como fontes altos funcionários norte-americanos.

O diretor do FBI, James Comey, argumentou que a gravidade das acusações de "escutas" às comunicações de Trump exigia um comunicado público por parte do Departamento de Justiça de que eram incorretas.