Actualidade

Pelo menos 18 pessoas morreram no domingo e outras 37 ficaram feridas depois de um autocarro ter caído de uma ponte numa província central do Panamá, informou a agência Associated Press.

Um balanço anterior segundo a imprensa local citada pela agência de notícias espanhola Efe dava conta de 15 mortos e 50 feridos.

O autocarro, que fazia a ligação entre a província de Bocas Del Toro e a Cidade do Panamá (capital do país), caiu de uma altura de cerca de 10 metros, em Ciénaga Vieja, no distrito de Anton, na província de Coclé.