Washington condenou hoje o lançamento de quatro mísseis balísticos pela Coreia do Norte, e prometeu "utilizar todos os meios" ao seu alcance "contra a ameaça crescente" norte-coreana.

"Os Estados Unidos condenam veementemente os lançamentos de mísseis balísticos pela Coreia do Norte, os quais violam as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, em comunicado.

A Coreia do Norte lançou hoje vários mísseis para o mar, na costa leste do país, anunciaram responsáveis militares da Coreia do Sul.