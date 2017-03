Actualidade

Cerca de 650 crianças de escolas do concelho de Seia vão ser abrangidas pela iniciativa "Escolas com Jazz", realizada no âmbito do Seia Jazz & Blues, que hoje começa naquela cidade da Serra da Estrela.

A 13.ª edição do festival organizado pela Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, começa hoje e prolonga-se até domingo.

Segundo a organização, a iniciativa "Escolas com Jazz", a realizar entre hoje e quarta-feira, que tem como objetivo "promover o contacto dos alunos com este estilo musical", será dinamizada pela Big Band formada na Escola Profissional da Serra da Estrela (EPSE), em Seia, no âmbito da disciplina de Projetos Coletivos de Improvisação do Curso Profissional de Instrumentistas de Sopro e Percussão.