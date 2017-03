Actualidade

O chefe da diplomacia, Augusto Santos Silva, e o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, representam hoje Portugal, em Bruxelas, num Conselho de Negócios Estrangeiros no qual os 28 vão debater a estratégia global de segurança da União Europeia.

O Conselho de hoje tem início com uma sessão conjunta entre ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, que deverão discutir e dar "luz verde" à criação de uma célula de planificação de operações militares, uma estrutura a desenvolver no quadro do serviço europeu de ação externa, com um centro de comando próprio em sede do Comité Político e de Segurança.

Depois da reunião conjunta, os chefes de diplomacia da UE vão discutir diversos temas das relações externas, começando pelas relações transatlânticas, com a Alta Representante para os Negócios Estrangeiros, Federica Mogherini, a dar conta aos 28 dos recentes encontros mantidos em Washington com a nova administração norte-americana.