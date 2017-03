Actualidade

Nove pessoas morreram no Japão na sequência da queda de um helicóptero durante um exercício de resgate numa zona montanhosa no domingo, disse hoje a polícia.

Seis corpos foram encontrados hoje nos destroços, em Nagano, disse o porta-voz da polícia local à AFP.

Outros três ocupantes, incluindo o piloto, foram confirmados mortos no domingo, depois de um helicóptero da polícia ter avistado o local do acidente, numa zona de montanha com neve.