O Benfica defende quarta-feira no reduto do Borussia Dortmund uma curta vantagem, um 1-0 caseiro que costuma significar o apuramento, neste caso para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol.

Um golo solitário do grego Mitroglou, o homem do momento, e uma série de defesas, incluindo um penálti, de Ederson colocaram os 'encarnados' na corrida pela manutenção do pleno nos 'oitavos' de 'Champions'.

Depois de afastar Liverpool (2005/06) e Zenit (2011/12 e 2015/16), o Benfica está em boa posição para voltar a ultrapassar os 'oitavos', sendo que, na estreia e na última presença, também arrancou com 1-0 caseiro, registo que valeu, aliás, passagem em 12 de 13 confrontos europeus.