Actualidade

O antigo primeiro-ministro francês Alain Juppé anunciou hoje que não será candidato às presidenciais francesas no caso de François Fillon retirar a sua candidatura, considerando que a "obstinação" do ainda candidato do partido Os Republicanos criou "um impasse".

"Confirmo de uma vez por todas que não serei candidato à Presidência da República", declarou à imprensa Alain Juppé, 71 anos, adversário derrotado de François Fillon nas primárias da direita em novembro.

Juppé reconheceu que "é demasiado tarde" e que não encarna "a renovação" que os franceses exigem.