Lisboa Dance Festival

Daqui a quatro dias, começa a segunda edição do Lisboa Dance Festival, que traz à capital dois dias de intensa celebração, com 20h de música e mais de 40 artistas, espalhados por seis salas.

A Fábrica XL é o espaço principal com programação que se prolonga até mais tarde. A Carlsberg Room @ Zoot recebe as curadorias de Branko e Moullinex. O Clube Antena 3 @ Ler Devagar promete ser um dos espaços icónicos do festival. A Kia Rio Room @ The Dorm permite assistir ao festival mas também ficar alojado no próprio espaço. As Talks & Market @ Fábrica L cruzam conversas com masterclasses organizadas novamente por Rui Miguel Abreu, assim como com o mercado. Por fim, o Café na Fábrica recebe o estúdio Antena 3, para conversas descomprometidas.

Depois de ter posto Lisboa a mexer em 2016, o festival regressa com o claro objetivo de dar uma visão 360º da música electrónica, nas suas mais variadas vertentes.

Hercules & Love Affair, Marcel Dettmann, Mount Kimbie, Jessy Lanza, Hunee, George Fitzgerald, Dekmantel Soundsystem e Tokimonsta são os cabeças de cartaz que vão encher a Fábrica XL. O Lisboa Dance Festival de 2017 destaca ainda

Local: Lx Factory

Horário: 10 e 11 de março, das 19h às 4h

Preço: €50 (passe de dois dias); €30 (bilhete diário)