BES

O governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, enviou hoje uma carta à comissão parlamentar das Finanças para prestar esclarecimentos sobre o seu papel no caso BES, disse à Lusa um deputado da comissão.

A notícia foi avançada pela edição eletrónica do Expresso segundo a qual Carlos Costa quer "repor a verdade" na sequência da reportagem da semana passada, na SIC, sobre o caso BES [Banco Espírito Santo], com incidência na atuação da instituição liderada por Carlos Costa no segundo semestre de 2013.

"Há um conjunto de acusações à supervisão que distorcem aquilo que é a realidade do que se passou", afirma Carlos Costa na carta, citada pelo Expresso.