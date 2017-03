Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português reiterou hoje que a preparação da visita do primeiro-ministro a Angola "segue o seu curso normal", e garantiu que não há nenhum conflito entre Lisboa e Luanda, considerando que existe "muito ruído comunicacional".

"Não há nenhum conflito pendente em matéria político-diplomática entre Portugal e Angola. Os dois países estão a fazer o seu trabalho, nós apresentámos várias datas possíveis para aquilo que nos parece a próxima iniciativa com sentido, que é a visita do primeiro-ministro português a Angola, e aguardamos serenamente a resposta das autoridades angolanas", declarou Augusto Santos Silva em Bruxelas, à margem de um Conselho de Negócios Estrangeiros.

Segundo o chefe da diplomacia, "há muito ruído comunicacional" em torno das relações entre os dois países, na sequência da acusação do Ministério Público a Manuel Vicente, vice-Presidente de Angola (e ex-presidente da Sonangol) - no âmbito da "Operação Fizz", relacionada com corrupção e branqueamento de capitais -, mas isso em nada altera a planificação da visita do chefe de Governo a Luanda, em data a acordar entre as partes.