Actualidade

Cientistas norte-americanos descobriram que muitas crianças diagnosticadas com autismo têm mais líquido cérebroespinal, que rodeia o cérebro e a espinal medula, podendo isso ser um indicador para a deteção precoce daquela condição.

"O líquido é fácil de ver em ressonâncias magnéticas e aponta para um potencial biomarcador do autismo anos antes do aparecimento dos sintomas", afirmou o investigador Joseph Piven, da Universidade da Carolina do Norte.

Num estudo publicado hoje na revista Biological Psychiatry, os investigadores afirmam ter encontrado "um potencial alvo terapêutico para um dos grupos de pessoas com autismo".