Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que o "maior défice estrutural" que o país apresenta é o das qualificações, sustentando que a "chave" do problema passa pelo setor da inovação.

"O país tem ouvido falar muito de défices ao longo dos últimos anos, mas o maior défice estrutural que o país tem e que se acumulou durante séculos, que se acumulou durante as décadas do século XX, foi mesmo o défice das qualificações", disse.

Para o primeiro-ministro, que apresentava no Centro de Ciências do Café em Campo Maior, no distrito de Portalegre, o programa Qualifica, destinado à educação e formação de adultos, a "chave" para o futuro do país "está na inovação", sendo, na sua opinião, a "primeira condição" para a inovação, a qualificação para dos recursos humanos.