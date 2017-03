Actualidade

Um rebanho de ovelhas vai deslocar-se a Lisboa com um pastor, na terça-feira, numa iniciativa da Câmara de Oliveira do Hospital para alertar para a ameaça de extinção do queijo genuíno da Serra da Estrela.

Com início às 15:00, no Parque Eduardo VII, a ação visa sensibilizar as pessoas para a necessidade de preservar o queijo certificado, com denominação de origem protegida (DOP) Serra da Estrela, "uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa", feito com leite de ovelhas de raças autóctones.

O programa na capital destina-se também a divulgar a 26.ª Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que decorrerá nesta cidade do distrito de Coimbra no sábado e no domingo, com a presença de 300 expositores, entre produtores de queijo e de outros bens locais.