Actualidade

O espetáculo "Hu(r)mano", do coreógrafo Marco da Silva Ferreira, e "Destroços", exposição de Alexandre Farto, conhecido como Vhils, figuram como as propostas portuguesas do Festival de Artes de Macau (FAM), que arranca a 28 de abril.

O cartaz do XXVIII FAM, hoje apresentado, subordinado ao tema "Heterotopia", vai oferecer, até 31 de maio, um total de 25 espetáculos e exposições, aliados a um programa de extensão, perfazendo mais de 100 atividades, incluindo propostas de todo o mundo.

O festival abre com o espetáculo "Play and Play: An Evening of Movement and Music", uma reinterpretação de clássicos de Schubert e de Ravel pela mão da internacionalmente aclamada companhia de dança moderna norte-americana Bill T. Jones/Arnie Zane; e fecha com "A Gaivota", uma das obras-primas do autor russo Anton Tchekov, apresentada pelo Teatro da Cidade de Reiquiavique, da Islândia.