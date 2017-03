Actualidade

A consultora Business Monitor International (BMI) considerou hoje que a economia de Moçambique pode crescer 3% este ano, acelerando face aos 2% que registou no ano passado, mas abaixo da média de 6,5% entre 2010 e 2016.

"A fase inicial dos desenvolvimentos no setor do gás liquefeito natural e uma taxa de câmbio mais flexível serão os principais motores da expansão económica durante os próximos dois anos, que serão muito desafiantes", comentaram os analistas, numa nota enviada à agência de informação financeira Bloomberg.

Na nota, a BMI, uma unidade de análise económico do grupo da agência de notação financeira Fitch, antecipa ainda um crescimento de 3,5% em 2018 e encara como provável um atraso no desenvolvimento das infraestruturas "por causa do incumprimento financeiro ['default', no original em inglês] em janeiro".