Duas crianças morreram num naufrágio, no sábado, provocado pela subida do rio Limpopo na província de Gaza, sul de Moçambique, que levou ainda ao corte de seis estradas, disse hoje à Lusa fonte oficial.

De acordo com Manuel Machaieie, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) na província de Gaza, a embarcação, que saía de Chibuto para Guijá, levava nove pessoas e naufragou devido à intensidade das ondas.

"Nós temos sempre aconselhado as populações a prestarem mais atenção no âmbito da travessia naquele local, principalmente agora, com esta situação", disse o delegado do INGC em Gaza, avançando que as outras pessoas que seguiam na embarcação não sofreram grandes ferimentos.