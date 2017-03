Actualidade

A 2.ª Mostra Nacional de Banda Desenhada, que decorre de quinta-feira a domingo, leva a Coimbra oficinas, cinema relacionado com a BD, exposições focadas na "9.ª arte", autores, livreiros e editores, num evento que pretende continuar a crescer.

A mostra Coimbra BD, que se realiza na Casa Municipal da Cultura, vai contar com oficinas de desenho, tertúlias com pessoas da área, exposições, sessões de autógrafos com autores, jogos de tabuleiro, curtas-metragens e um desfile de 'cosplayers' (pessoas que se vestem e fantasiam de personagens ficcionais).

"O desafio está a tornar-se tradição", comentou o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, durante a apresentação da Coimbra BD, considerando que o município decidiu fazer um investimento de 6.000 euros para garantir que a edição de 2017 "seja melhor do que a do ano passado".