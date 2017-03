Actualidade

Os primeiros refugiados da comunidade yazidi chegaram hoje a Portugal num voo proveniente da Grécia, um grupo de 24 pessoas, que inclui seis famílias, entre as quais nove menores e um adulto sozinho.

O voo, que fez escala em Roma, aterrou depois da hora prevista, já depois das 14:00, mas o grupo que desceu a rampa das chegadas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vinha com ar sereno, com algumas pessoas que acenavam para as câmaras de televisão.

Saman Ali, 34 anos, vem logo na frente, com um cartaz onde pode ler-se "Thanks Portugal. I love you" ("Obrigado Portugal. Amo-te"), e é ele quem faz algumas declarações aos jornalistas, momentos depois de aterrarem.