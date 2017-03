Actualidade

O Ministério das Finanças anunciou hoje que as empresas Parvalorem e Parups chegaram a acordo com a leiloeira Christie's para revogar o contrato de venda em leilão da coleção de 85 obras do pintor Joan Miró.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças, a revogação do contrato, que determinava a venda da coleção num leilão internacional, "não dá lugar ao pagamento de quaisquer indemnizações".

Contactado pela agência Lusa, o gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, comentou, sobre esta matéria, que "o mais importante era que as obras ficassem na esfera pública e que fossem mostradas ao público, o que já tinha acontecido".