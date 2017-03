Actualidade

A Ibersol e a Novabase vão entrar no principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) a partir de 20 de março, informou hoje a Euronext, que conduziu a revisão anual do PSI20.

O principal índice bolsista conta, desde 10 de fevereiro, apenas com 17 empresas cotadas: Altri, BCP, Corticeira Amorim, CTT, EDP, EDP Renováveis, Galp, Jerónimo Martins, Montepio, Mota-Engil, Nos, Pharol, REN, Semapa, Sonae, Sonae Capital e The Navigator Company.

Na altura, foi excluído do índice o BPI, depois de o CaixaBank ter ficado com 84,5% no capital do banco no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre a entidade portuguesa.