Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apontou hoje o investimento em infraestruturas e transporte como condição para transformar o turismo numa indústria rentável, apelando ao envolvimento de todos os países com acesso direto ao oceano índico.

Falando durante a terceira sessão do Fórum Empresarial da Associação dos Países da Orla do Oceano Indico (IORA), que decorreu em Jacarta, capital da Indonésia, Filipe Nyusi, citado pela Agência de Informação de Moçambique, disse que a modernização de infraestruturas vai garantir o melhor aproveitamento do potencial turístico dos países banhados pelo Índico.

"Somos países turísticos por excelência, dotados de uma grande beleza paisagística e recortes naturais, que escopeiam praias e ilhas", afirmou o chefe de Estado moçambicano, acrescentando que, além de gerar receita, o investimento no turismo vai garantir a criação de emprego.