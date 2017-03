Time Out Market

Estacionamento é o maior tormento do Mercado da Ribeira

Quando se passa as portas do Mercado da Ribeira entra-se em dois mundos paralelos. De um lado o conceito de restauração que a Time Out desenvolveu há quase três anos com mais de 30 espaços e 500 lugares sentados, ocupados na maioria por turistas; do outro o mercado tradicional.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt