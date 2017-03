Aviação

Aeroporto do Porto eleito melhor da Europa na classe 5 a 15 milhões de passageiros

O Aeroporto do Porto foi eleito o melhor da Europa na categoria de cinco a 15 milhões de passageiros pelo Airports Council International e o terceiro melhor na categoria de mais de dois milhões de passageiros, foi hoje anunciado.

Lusa



Em comunicado, a gestora aeroportuária ANA – Aeroportos de Portugal adianta que o galardão surge no âmbito do estudo Airport Service Quality (ASQ), programa líder mundial em ‘benchmarking’ na Avaliação da Satisfação dos Passageiros - 2016 ASQ Awards. Os resultados deste estudo, explica, têm por base questionários preenchidos pelos passageiros transmitindo a sua opinião em 34 indicadores, nomeadamente relativos aos serviços oferecidos pelos aeroportos ao nível do atendimento, aos tempos de espera, à cortesia dos funcionários, à limpeza das instalações e ao conforto. “Foi com orgulho que soubemos que uma vez mais fomos escolhidos pelos nossos passageiros como um dos melhores aeroportos da Europa. Este é o nosso nono prémio nos últimos dez anos e é particularmente importante para nós num momento em que o número de passageiros no Aeroporto do Porto ultrapassou os nove milhões, resultado de um crescimento de 16% face a 2015”, afirma o presidente da ANA, Jorge Ponce de Leão. Citado no comunicado, Jorge Ponce de Leão acrescenta que estas distinções comprovam ser “correta” a estratégia que está a ser implementada e que assenta em “medidas que vão no sentido de sensibilizar e mobilizar recursos e prestadores de serviço para a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado aos passageiros”. Segundo dados da ANA, entre 2006 e 2011 o Aeroporto Francisco Sá Carneiro classificou-se consecutivamente nos três primeiros lugares deste estudo, tendo obtido o primeiro lugar em 2007. Após um ano de interregno, voltou a ser premiado em 2013, 2014 e 2015 com o terceiro lugar, posição que agora renova, sendo que este ano se sagrou ainda vencedor na categoria dos cinco aos 15 milhões de passageiros por ano, na Europa. Para a ANA, esta distinção “é mais um fator positivo para a atratividade do Porto a nível internacional, a adicionar ao título recentemente conquistado de ‘Melhor Destino Europeu 2017’, da ‘European Best Destination.’ O Airports Council International (ACI) é a única associação profissional mundial de operadores de aeroportos, representando mais de 500 aeroportos de 45 países, responsáveis por mais 90% do tráfego aéreo comercial na Europa e pela movimentação de mais de 1,9 mil milhões de passageiros anualmente.