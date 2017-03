Dia Internacional da Mulher

Campanha avalia a densidade óssea para prevenir a osteoporose

No âmbito do Dia Internacional da Mulher e sob o mote “Ame os seus Ossos, proteja o seu Futuro”, a Associação Portuguesa de Osteoporose (APO), com o apoio da Mimosa e do NorteShopping, promove uma campanha de sensibilização pública para a preservação da saúde óssea feminina, desde a primeira infância.

A campanha arrancou hoje e prolonga-se até ao dia 8 de março (10h-24h) na Praça Central do NorteShopping onde uma equipa especializada irá avaliar a densidade óssea e aconselhar individualmente sobre as opções mais acertadas no que concerne ao modo de vida e alimentação, no sentido de preservar a saúde óssea e prevenir a osteoporose. Recorde-se que a densidade óssea diminui cerca de 1% ao ano a partir dos 35 anos de idade, tornando-se este caminho degenerativo mais acentuado após a menopausa. Além disso, um terço das mulheres com mais de 50 anos sofrem de perda de massa e força na musculatura esquelética (sarcopenia) com tendência osteoporótica, sendo por isso fundamental sensibilizar e educar para reduzir o risco, preparando desde cedo a qualidade de vida futura.