Nuno Amado

O presidente do BCP, Nuno Amado, disse hoje que os investidores que participaram no aumento de capital do banco vão ser "recompensados a prazo" e destacou que parte importante da entidade continua a pertencer a acionistas portugueses.

"Estou seguro de que quem investiu vai ser recompensado a prazo", afirmou hoje Nuno Amado, referindo-se aos investidores que acorreram ao aumento de capital realizado em fevereiro, num montante superior a 1,3 mil milhões de euros.

Nuno Amado destacou ainda que 40% capital do banco está nas mãos de clientes do retalho, nomeadamente portugueses, isto apesar de duas empresas estrangeiras (Angola e China) serem os maiores acionistas do banco.