Actualidade

A leiloeira Christie's mostrou-se hoje satisfeita com o acordo a que chegou com as autoridades portuguesas para revogar o contrato de venda em leilão da coleção de 85 obras do pintor Joan Miró.

"A Christie's está satisfeita por o assunto ter sido resolvido e encerrado", disse uma porta-voz à agência Lusa, escusando-se a fazer outros comentários.

O Ministério das Finanças anunciou hoje que as empresas Parvalorem e Parups chegaram a acordo com a leiloeira Christie's para revogar o contrato de venda em leilão da coleção de 85 obras do pintor Joan Miró.