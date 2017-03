Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje que o seu Governo foi o primeiro que entrou em funções sem mudar a administração e direções da RTP, e inovou ao colocar a televisão publica sob a tutela do Ministério da Cultura.

António Costa falava no lançamento do novo arquivo digital, sessão integrada no aniversário dos 60 anos da televisão pública e que também contou com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

O novo arquivo da RTP tem já acessível ao público 6500 conteúdos produzidos desde 1936 em www.arquivos.rtp.pt, tendo a administração da empresa estabelecido a meta de atingir entre 70 e 80 mil conteúdos até ao final de 2018.