Actualidade

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho (CHVNG/E) informou hoje os colaboradores, em carta a que a Lusa teve acesso, que não vai ser reconduzido no cargo e que desconhece quando será nomeado um substituto.

"Fui informado pelo senhor presidente da ARS-Norte [Administração Regional de Saúde do Norte] que não iria ser reconduzido no cargo de presidente do Conselho de Administração do CHVNG/E", refere Silvério Cordeiro numa carta interna que dirigiu hoje aos colaboradores desta unidade hospitalar.

Segundo o responsável, "ainda não há Despacho Ministerial nomeando o Conselho de Administração para o período que se inicia no corrente ano [e] prevê-se que isso venha a ter lugar a muito curto prazo".