Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República defendeu hoje que todos estão a trabalhar bem para a consolidação do sistema financeiro e que todos devem "remar na mesma direção", sem comentar diretamente a atuação do governador do Banco de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a confirmar se recebeu o governador do Banco de Portugal no Palácio de Belém nos últimos dias e, questionado se considera que Carlos Costa tem condições para se manter no cargo, evitou também responder a essa pergunta.

"Eu sobre essa matéria não posso confirmar coisa nenhuma daquilo que me referem. O que posso confirmar é que continuamos a fazer tudo em Portugal - e o Presidente continua também, dentro do seu papel constitucional, a fazer tudo - no sentido de estabilizar e consolidar o sistema financeiro", declarou o chefe de Estado.