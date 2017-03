Autárquicas

Paulo Vistas preparado para “desafio difícil” em Oeiras

O presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vistas, manifestou-se hoje preparado para um "desafio difícil" nas próximas eleições autárquicas, tomando como certo que Isaltino Morais será também candidato.

Lusa



Na apresentação da sua recandidatura à Câmara de Oeiras pelo movimento Independentes Oeiras Mais à Frente, cuja sigla, IOMAF, anteriormente significava Isaltino Oeiras Mais à Frente, Paulo Vistas explicou que "não faria sentido" manter o nome de alguém que será seu adversário. "Usei um projeto que era o meu projeto, Isaltino Oeiras Mais à Frente, mas por força da candidatura do doutor Isaltino não faz sentido - seria oportunista da minha parte e nem sei se seria legal - manter a designação", afirmou aos jornalistas. Embora Isaltino Morais ainda não tenha anunciado a sua candidatura a Oeiras, Paulo Vistas assume que terá o seu antecessor como adversário e, por isso, está certo de que será "um combate difícil e duro", mas que lhe dará a vitória. "Eu gosto de vitórias difíceis", acrescentou o candidato, recusando estar de costas voltadas para Isaltino Morais. Paulo Vistas desvalorizou as acusações de "traidor" feitas por apoiantes de Isaltino Morais e disse estar "de consciência tranquila". "Não estou de costas voltadas para ninguém. Respeito muito o passado, mas o meu combate é no futuro. Tenho muita honra de ter pertencido à equipa que ajudou a transformar pela positiva o concelho, portanto acho que é legítimo ter a ambição de querer continuar a ser presidente desta câmara", sustentou. Sobre um eventual apoio do PSD, Paulo Vistas disse estar "de portas abertas" aos apoios partidários. Embora ainda sem programa eleitoral, o candidato independente disse que irá manter as apostas na mobilidade, no apoio a idosos, em espaços públicos e urbanos modernos, numa gestão autárquica mais transparente e próxima do cidadão, no apoio à população mais vulnerável e nas atividades culturais e desportivas. No seu discurso, Paulo Vistas afirmou também que "não caiu de paraquedas" em Oeiras, que não se candidata "para ajustar contas com ninguém", mas porque quer "continuar a melhorar" o concelho. Paulo Vistas foi eleito presidente da Câmara de Oeiras em 2013, quando o seu antecessor, Isaltino Morais, de quem foi vice-presidente, deixou a liderança da autarquia para cumprir uma pena de prisão.