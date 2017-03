Actualidade

A CGTP-IN considerou hoje inaceitável que as mulheres continuem a ganhar menos 21,3% do que os homens e que sejam as maiores vitimas da precariedade, das doenças profissionais e do assédio no local de trabalho.

"As mulheres receberam em 2016 menos 21,3% que os homens, em termos de ganho médio mensal, o que equivale a trabalhar 77 dias sem remuneração por ano, o que é inaceitável", disse à agência Lusa a dirigente da CGTP Fátima Messias.

Segundo Fátima Messias, que é responsável na CGTP pela área da Igualdade, as mulheres, apesar de serem claramente maioritárias no grupo de escolaridade superior, continuam a ser marginalizadas nos cargos de direção".