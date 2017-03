Actualidade

O grupo municipal de Lisboa do BE defendeu hoje que os deputados deveriam ter acesso à correspondência trocada entre a Câmara e o projetista da requalificação da Segunda Circular, cujo concurso foi anulado por alegado conflito de interesses.

"Vamos entregar um conjunto de pedidos de documentação que achamos relevantes, sobretudo que têm que ver com as responsabilidades dos serviços municipais e com a correspondência trocada com os concorrentes", disse o líder do BE na Assembleia Municipal, em declarações à agência Lusa nas instalações deste órgão deliberativo.

Ricardo Robles, que falava no final de uma reunião das comissões municipais de Urbanismo, de Obras Municipais e de Mobilidade sobre o tema, acrescentou que o partido pretende conhecer as comunicações "entre a Câmara e os concorrentes e entre a Câmara e os projetistas", no âmbito do concurso de requalificação da Segunda Circular.