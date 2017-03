CGD

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tirou hoje uma "fotografia de equipa" com o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, e reafirmou a sua confiança na recapitalização do banco público.

Durante uma visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou Paulo Macedo e outros responsáveis da Caixa no 'stand' da CGD e logo sugeriu que tirassem "uma fotografia de equipa, com a equipa toda".

Depois, o chefe de Estado deu "muitos parabéns" a Paulo Macedo, e este agradeceu a sua presença numa iniciativa da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no Porto, na semana passada, dizendo-lhe: "Foi muito importante, as pessoas ficaram muito satisfeitas com a sua visita".