Algarve Cup

O Canadá, detentor do troféu, apurou-se hoje para a final da Algarve Cup de futebol feminino, ao empatar a zero com Portugal, na terceira e última jornada do Grupo 1.

As canadianas, quartas do 'ranking' mundial, somaram sete pontos, mais um do que a Dinamarca, que goleou a Rússia (6-1), terceira com três, e vão defrontar a Espanha na final.

Portugal somou no Estádio Algarve o primeiro ponto na Algarve Cup e vai disputar os 11.º e 12.º lugares com a Noruega.