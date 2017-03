Actualidade

O Rio Ave venceu hoje no terreno Estoril-Praia, por 2-0, no jogo que encerrou a 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e igualou o Desportivo de Chaves, sétimo classificado.

No Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a equipa de Vila do Conde venceu com golos de Hélder Guedes, aos 20 minutos, e de Gil Dias, já em período de compensação (90+1), voltando aos triunfos fora de casa, depois de cinco derrotas na condição de visitante.

O Rio Ave subiu ao oitavo lugar, com 32 pontos, tantos quanto o Chaves e o Belenenses (9.º), enquanto o Estoril encaixou a sua segunda derrota seguida no campeonato e o terceiro jogo sem vencer, mantendo o 14.º lugar, com 20 pontos, os mesmos que o Moreirense (16.º) e quatro acima da zona de despromoção.