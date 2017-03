Actualidade

O exército norte-americano começou a implantar o sistema de defesa antimísseis THAAD na Coreia do Sul, após uma série de testes de mísseis feitos pela Coreia do Norte, informou o Comando do Pacífico dos EUA na segunda-feira.

A implantação do Terminal de Defesa Aérea de Alta Altitude (THAAD, na sigla em inglês) "contribui para um sistema de defesa de mísseis em camadas e reforça a defesa da Aliança Estados Unidos-Coreia do Sul contra ameaças de mísseis da Coreia do Norte", disse o Comando do Pacífico em comunicado.

"O acelerado programa de testes de armas nucleares da Coreia do Norte e os lançamentos de mísseis balísticos constituem uma ameaça à paz e à segurança internacionais e violam várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse.